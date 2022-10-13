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Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с "Вечерней Москвой" оценил итоги недавней встречи Владимира Путина с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. По его словам, хорошие отношения с восточными странами дает России более управляемую ситуацию в сфере энергоресурсов, а также ослабляет позиции США.
Эксперт полагает, что арабские страны, в свою очередь, перешли на российскую сторону, поскольку американцы не сдержали своих обещаний, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он допускает, что в будущем Москва может стать гарантом безопасности ОАЭ и Саудовской Аравии.
"Если бы сейчас ОАЭ и СА были ориентированы на США, то, скорее всего, наша энергетическая политика уже бы давно закончилась",
– подытожил политолог.
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