Политолог объяснил разворот России на Восток

Арабские страны сыграли важное значение для Москвы в после февраля

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с "Вечерней Москвой" оценил итоги недавней встречи Владимира Путина с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. По его словам, хорошие отношения с восточными странами дает России более управляемую ситуацию в сфере энергоресурсов, а также ослабляет позиции США. 

Эксперт полагает, что арабские страны, в свою очередь, перешли на российскую сторону, поскольку американцы не сдержали своих обещаний, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он допускает, что в будущем Москва может стать гарантом безопасности ОАЭ и Саудовской Аравии. 

"Если бы сейчас ОАЭ и СА были ориентированы на США, то, скорее всего, наша энергетическая политика уже бы давно закончилась", 

– подытожил политолог.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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