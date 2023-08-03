Путин одним военным маневром в Одессе поверг Запад в шок

Путин одним военным маневром в Одессе поверг Запад в шок
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Байдена призвали держаться подальше от России

Армия России продолжает выполнять поставленные задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Наши солдаты освобождают мирных граждан от преступного киевского режима. Для успешного продвижения наносятся высокоточные удары по военным объектам противника.

Решение верховного главнокомандующего об уничтожении легитимных военных целей в Одессе не стало исключением из правил. И своим маневром Владимир Путин поверг в шок западные правительства. Об этом пишет издание The American Conservative.

Авторы статьи подчеркнули, что шокированные чиновники стали призывать к более агрессивным действиям. Разумеется, в США даже не скрывают того факта, что сами втянули Украину в конфликт, и продолжают подливать масло в огонь.

Меж тем аналитики призвали американского лидера Джо Байдена держаться подальше от России. 80-летнему хозяину Белого дома сообщили, что боевые действия не должны затрагивать США.

По мнению авторов TAC, Киев не играет для Вашингтона настолько важную роль, чтобы ради него вступать в ядерное противостояние с Москвой. Кроме того, аналитики коснулись зерновой сделки.

Авторы статьи подчеркнули, что дипломатическое давление не заставит Владимира Путина изменить свои планы. Более того, Россия уже обещала нуждающимся странам Африки оказать поддержку, отметили американцы.

Источник: TAC ✓ Надежный источник
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