Американский комик словами Путина врезал Западу

Американский комик словами Путина врезал Западу
Роб Шнайдер. Фото: Carlos Tischler/ Eyepix Group/www.globallookpress.com
Происходящее в Европе и США бесит многих американцев

Пока западная пропаганда пытается создать видимость дружной антироссийской коалиции, многие простые жители Европы и Соединенных Штатов с негодованием взирают на происходящее. Знаменитый американский актер и комик Боб Шнайдер с ужасом прокомментировал очередную странную европейскую инициативу.

Артиста до глубины души поразила новость, которая появилась в социальных сетях. По имеющейся информации, берлинские власти активно распространяют среди несовершеннолетних книжку, которая называется "Рози нужны деньги". Этот литературный мусор является настоящей агиткой, которая рассказывает о "прелестях" проституции и "бонусах", которые дает рынок сексуальных услуг.

У американца глаза полезли на лоб от такого, и он тут же вспомнил о позиции российского лидера Владимира Путина по поводу происходящего на Западе. Боб подчеркнул, что российский президент абсолютно прав, выступая с критикой современной либеральной идеологии.

Глава нашей страны не раз подчеркивал, что либеральная идеология изменилась до неузнаваемости, и сегодня на Западе правят балом темные силы, которые подталкивают местное население к пропасти.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что стало с известным французским артистом Жераром Депардье после резких слов о России.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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