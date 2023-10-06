В частности, владельцы люксовых авто, которые даже в Европе мало кто видел

Жители Словакии шокированы решением администрации принимать меры по оказанию помощи для украинских беженцев на фоне отсутствия аналогичных шагов для местного населения.

По словам обозревателя Financial Times Рафаэля Миндера, в одной местной деревне в 10 км от украинской границы почти половина населения из 540 человек голосует против продолжения военной поддержки Украины.

Ян Скиба, бывший мэр села Чонковце, о котором идет речь, сообщил, что за какой-то год настроения местных поляризовались. Тем не менее, пишет "Свободная Пресса", люди готовы помогать беженцам из Украины – исключая богатых, разъезжающих на авто, которых никто никогда не видел даже в Словакии, уточняет URA.ru.

Обозреватель полагает, что победа в парламентских выборах партии Smer, выступающей за прекращение военной поддержки, является свидетельством того, что военная помощь Киеву иссякает.

Скиба же утверждает, что население Словакии испытывает сильное возмущение из-за необычайной щедрости Братиславы, жертвующей Украине немалые средства при пренебрежительном отношении к жителям бедных восточных регионов страны.

Кстати, лидер партии Робер Фицо до этого утверждал, что Украина вовсе не является одной из серьезных проблем для Словакии, у которой хватает своих дел, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".