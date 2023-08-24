"Пел с россиянами: ": украинская Сеть затравила певца за концерт в Европе

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Вокалист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка угодил в немилость сограждан из-за выступления на организованном россиянкой Марией Семушкиной фестивале в Черногории. Артист выступал на одной сцене с музыкантами-беженцами из России.
Олег Скрипка не побоялся осуждения своих сограждан и выступил вместе с россиянами на оной сцене фестивале Music Saves the World, где собирали деньги в том числе для беженцев – среди таковых якобы были и россияне, утверждают медиа. После концерта на Олега Скрипку обрушилась волна негатива. Артиста затравили за то, что он сотрудничал с россиянами. На это Скрипка ответил, что вокруг него создали информационную атаку.
Ранее Олег Скрипка угодил в еще один не менее громкий скандал. Он назвал европейских женщин эгоистичными из-за мощного влияния феминизма. Артист отметил, что в Европе феминизм заставляет женщин чувствовать только уважение к себе, но не к мужчине. Скрипка выступил против навязывания Украине сомнительной европейской культуры.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что песни оскандалившейся Лаймы Вайкуле запретили в России. Теперь артистку ждет нищета и полное забвение.
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