Освистанная в Грузии группа The Killers извинилась перед русофобами

Освистанная в Грузии группа The Killers извинилась перед русофобами
Фото: pixabay.com
Музыканты пригласили на сцену россиянина

Популярная американская группа The Killers, выступающая в жанре альтернативного рока, давеча собиралась порадовать грузинских фанатов своими лучшими хитами. Однако абсолютно рядовой инцидент, повторяющийся из раза в раз, превратил праздник музыки в театр абсурда. Концерт был сорван русофобами.

Дело в том, что у музыкантов, выступающих уже более 20 лет, есть традиция. На концертах они приглашают одного из фанатов на сцену, чтобы тот занял место за барабанами. Группа исполняет песню совместно с поклонниками, чтобы наглядно продемонстрировать лозунг "все мы братья и сестры".

Именно этот принцип озвучил солист группы The Killers в Грузии, приглашая на сцену фаната. Барабанщик оказался россиянином. Об этом сообщает телеканал "360".

Эта информация повергла зрителей в шок. По залу прокатились недовольные выкрики и свист, а некоторые гости и вовсе покинули помещение, уточняет RT.

Меж тем, несмотря на политические выкрики, группа The Killers все-таки исполнила песню совместно с фанатом из России. Однако позже музыканты решили извиниться перед русофобами.

"Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения", – говорится в сообщении группы The Killers в официальных социальных сетях.

Печально, что сегодня русофобией страдают не только обычные люди, подвергшиеся влиянию западной пропаганды, но и некоторые российские артисты. Однако историк моды Александр Васильев считает, что беглецов необходимо героизировать.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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