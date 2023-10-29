Аналитик назвал последствия разрыва газового договора между РФ и Украиной

Пострадает весь мировой рынок

Расторжение договора о газовом транзите с Россией с украинской стороны повлечет рост цен на мировом рынке, считает аналитик в сфере энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт сомневается, что контракт в принципе сможет "дожить" до конца следующего года. После ближайшего отопительного сезона договор, вероятнее всего, расторгнут из-за остановки транзита, к чему Киев будет подталкивать Белый дом, желающий таким образом вытеснить Россию из газового рынка Европы.

Формальные основания для досрочной остановки действия контракта имеются у сторон – обе обвиняют друг друга в нарушении условий. С технической и экономической точек зрения транзит Украине весьма выгоден. В западной части страны в трубу сдаются объемы, "отобранные вдоль трубы". В противном случае нить придется разворачивать и с собственных месторождений качать в направлении центральных и восточных регионов Украины.

Лишение таких объемов означает провоцирование на рынке дефицита с подталкиванием цен. Конечно, без этой трубы Европа не обречена на замерзание, однако с ростом цен столкнутся все.

Парадоксально, но ныне Украина может самостоятельно обеспечить себя газом – из-за мертвой промышленности и перехода части территорий России, а также массового бегства населения за пределы страны.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев заявил о нежелании Киева продлевать контракт на транзит в ЕС после его истечения в 2024 года.