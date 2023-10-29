Россия нанесла удар по крупнейшему "гнезду НАТО" на Украине - СМИ

Атака по крупнейшему складу была повторной

ВС России отработали в ночь на 29 октября удары по военным объектам противника – прилеты были в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой областях. Военная инфраструктура ВСУ была атакована и в Полтаве.

Более того, пишет МК, по ряду данных в медиа, российская авиация нанесла новый удар по военному объекту у Славуты – рядом с этим городом располагался крупнейший склад артиллерийских боеприпасов.

Предположительно, речь идет о 47-м арсенале хранения припасов у ж/д станции Цветоха, на котором произошел взрыв после удара "Герани" пару дней назад. Здесь располагался и гарнизон противника со стрельбищем, отсюда проходило снабжение группировки украинских войск в Авдеевке.

Местный житель на условиях анонимности заявил, что склады располагаются не так далеко от города. Здесь же хранятся фугасы, мины, артиллерийские снаряды и патроны. У военной части имеется даже собственная ж/д ветка, которая отходила от основного пути.

"Этакое "гнездо НАТО", – говорят местные.



В ночь был нанесен ракетный удар по авиабазе в Миргороде, где располагалась тактическая авиация со складами и штабом. По спутниковым картам можно увидеть стоящие Су-27.