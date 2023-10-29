Россия нанесла удар по крупнейшему "гнезду НАТО" на Украине - СМИ

Россия нанесла удар по крупнейшему "гнезду НАТО" на Украине - СМИ
facebook.com/mod.mil.rus//www.globallookpress.com
Атака по крупнейшему складу была повторной

ВС России отработали в ночь на 29 октября удары по военным объектам противника – прилеты были в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой областях. Военная инфраструктура ВСУ была атакована и в Полтаве.

Более того, пишет МК, по ряду данных в медиа, российская авиация нанесла новый удар по военному объекту у Славуты – рядом с этим городом располагался крупнейший склад артиллерийских боеприпасов.

Предположительно, речь идет о 47-м арсенале хранения припасов у ж/д станции Цветоха, на котором произошел взрыв после удара "Герани" пару дней назад. Здесь располагался и гарнизон противника со стрельбищем, отсюда проходило снабжение группировки украинских войск в Авдеевке.

Местный житель на условиях анонимности заявил, что склады располагаются не так далеко от города. Здесь же хранятся фугасы, мины, артиллерийские снаряды и патроны. У военной части имеется даже собственная ж/д ветка, которая отходила от основного пути. 

"Этакое "гнездо НАТО", – говорят местные.

В ночь был нанесен ракетный удар по авиабазе в Миргороде, где располагалась тактическая авиация со складами и штабом. По спутниковым картам можно увидеть стоящие Су-27.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

После скандального интервью Цыганова получила тяжелый удар

Артистку не стали поздравлять с юбилеем

Раскрыто истинное отношение Бурковского к России после отъезда

И объяснила, почему сын уехал в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей