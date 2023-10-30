Украинские семьи обратились с мольбой к России из-за подлости Запада

Украинские семьи обратились с мольбой к России из-за подлости Запада
Фото: www.unsplash.com
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Благодаря грамотной пропаганде многие считают, что жизнь в западных странах – предел мечтаний. Однако люди, которые переезжают туда, часто сталкиваются с ужасными ситуациями. Так, десятки украинских семей были вынуждены попросить заступничества у России.

Информацией о случившемся с общественностью поделился глава департамента по правам человека российского МИД Григорий Лукьянцев, сообщает интернет-издание URA.RU. Дипломат рассказал, с какой сложной ситуацией столкнулись проживающие в западных странах украинцы.

Им пришлось обращаться в постпредство России при ООН из-за массового отбора детей, который проводят западные социальные службы. По причинам различного характера из украинских семей забирают малолетних и передают их под соцопеку, поясняет телеканал "360".

Лукьянцев также рассказал, что несчастные матери пытались обратиться к представителям украинских властей, однако те намекнули на некие политические сложности в решении этого вопроса, передает телеканал RT. Украинцам ничего не оставалось, как попытаться найти поддержку у России. Москва делает все для того, чтобы решить проблему и отдельно разбирается в каждом конкретном случае.

К слову, ранее стало известно, что Евросоюз "подарит" Украине часть замороженных российских активов.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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