Решение принято: ЕС "подарит" Украине часть замороженных российских активов

Европейцы нашли лазейку

Лидеры Евросоюза поддержали идею отдать замороженные российские активы Украине. В декабре Еврокомиссия будет выдвигать официальные юридические предложения, чтобы все члены проголосовали по этому поводу, хотя по сути решение уже принято.

Сейчас на счетах в западных банках лежит примерно 300 млрд долларов, значительную часть из которых удерживает Euroclear – крупнейший в мире депозитарий ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

По заявлению европейцев, основную часть суммы они отдавать не будут – лишь проценты, которые набежали за время заморозки денег на иностранных счетах. Подобный маневр стал альтернативой прямой передаче средств украинцам, поскольку позволяет обойти некоторые правовые нормы ЕС.



"В политическом плане мы согласились, что в конечном итоге Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины", – заявила в пятницу после саммита лидеров ЕС президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно продуманному механизму, российские активы будут присвоены европейцами и "подарены" Украине через общий бюджет Евросоюза. В начале декабря появится план, который упростит перевод денежных средств Киеву, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полученную прибыль со вкладов не могут выплатить владельцам из-за санкций. И на этом фоне весь доход идет в адрес Euroclear. В ЕС опасаются, что передача капитализации по счетам может в перспективе привести к обвалу евро, поскольку банки воспримут такое решение не лучшим образом.

Ранее Минин РФ пригрозил ответом на заморозку российских активов.