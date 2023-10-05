Денег больше нет: Европарламент выступил с заявлением по Украине

Страны просят скинуться еще на несколько миллиардов

Европейцы собираются пересмотреть подход к формированию общего бюджета, поскольку конфликт на Украине истощил все резервы – денег на покрытие нужд больше нет. Как заявили в Европарламенте, нужно больше средств, чтобы реагировать на новые кризисы.

Долгосрочный бюджет ЕС – это семилетний финансовый план, который устанавливает ежегодные расходы союза по различным направлениям. В последний раз его формировали в 2020 году, однако к июню 2023-го деньги начали постепенно подходить к концу. Как заявили в Брюсселе, это связано с украинским кризисом и растущей инфляцией. В итоге парламентарии потребовали заново утвердить новый проект документа, сообщает RT.

Согласно предложению, Евросоюз хочет заложить в долгосрочный бюджет пакет помощи Украине на 50 млрд евро, еще 15 млрд евро на поддержку миграции и выстраивание партнерских отношений со странами, не входящими в союз, а также 10 млрд на развитие важных промышленных сфер ЕС для поддержания конкуренции. Как напоминает URA.RU, Брюссель потратил все резервные 30 млрд на поддержку Украины.

"Парламент заявляет, что пересмотр должен устранить последствия агрессивной *спецоперации* России против Украины, поддержать Киев, укрепить стратегическую автономию и суверенитет ЕС и дать ЕС больше гибкости для борьбы с кризисами", – говорится в сообщении.

Также европейцы намерены выделить деньги на поддержку Молдавии и "два инструмента, которые помогут ЕС реагировать на непредвиденные кризисы".

Пока предложение только находится на рассмотрении, итогового вердикта в его отношении европейцы еще не вынесли.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласился вернуть часть замороженных российских активов.