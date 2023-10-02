Одной стране придется очень тяжело

Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, был задуман с целью дестабилизации ситуации в России и подрыва мощи нашей страны. Однако практика показала, что в реальности события развернулись по совсем иному сценарию. При этом весьма плачевные последствия ждут не Москву, а некоторых, особо рьяных союзников Киева.



Так, незавидную судьбу предрекли Германии. Такую информацию публикует интернет-издание "Радио 1". Как известно, эта страна всегда была лидером Европы и считалась одной из самых успешных и благополучных в Евросоюзе. Жесткая антироссийская политика может обернуться для Германии и ее жителей большой бедой.

На высокую вероятность такого развития событий указал известный зарубежный историк Тарик Сирил Амар. Специалист напомнил, что в отношении Российской Федерации бесконечные санкции коллективного Запада продемонстрировали свою несостоятельность, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".

При этом видно, какое разрушительное воздействие санкции оказывают на сами европейские страны. Эксперт подчеркнул, что Германия очень серьезно пострадала из-за антироссийской политики, передает издание "Общественная служба новостей". Экономика страны переживает очень тяжелые времена.

Немцы перестали верить в политическую элиту, которая уже не думает о национальных интересах и работает на выгоду других государств, а также разочаровались в ценностях и методах правящих центристов.

К слову, недавно в Германии раскрыли секрет провала ВСУ.