Шеф евродипломатии в печали

Как известно, киевский режим существует исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны коалиции западных стран. Однако постепенно в США и Европе начинают понимать, что Украина превратилась в своего рода прорву, которая поглощает деньги, однако особого результата не демонстрирует. Недавний резкий поворот США в этом вопросе сильно насторожил Европу.



Негодованием по поводу происходящего поделился шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его весьма опечалило, что в Соединенных Штатах Америки был принят бюджет без помощи Украине. Такая подножка от Вашингтона может дорого обойтись ВСУ, которые живут исключительно за счет западных подачек.

"Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть ... Будем надеяться, что это не последнее слово", – заявил шеф евродипломатии.

В тоже время Боррель поспешил заверить общественность, что помощь киевскому режиму со стороны Евросоюза никак не зависит от действий Вашингтона, передает телеканал "360". Более того, европейцы уверяют, что даже ничтожные результаты контрнаступления не могут отвернуть их от Киева.



При этом любопытно, что Боррель считает излишним отвечать на вопросы по поводу выборов на Украине. На это обратило внимание интернет-издание "Подмосковье сегодня".



К слову, ранее стало известно, что лидер Европы лишится всего из-за Украины.

