Незалежная уверенно идет на дно

Международное сообщество продолжает с интересом наблюдать за развитием событий на территории украинского государства. При этом многие уже понимают, что Украина превращается в отыгранную карту и впереди ее не ждет ничего хорошего. Так, в Британии обратили внимание на катастрофическое для Киева послание Вашингтона.



Обозреватель британского издания Светлана Моренец подчеркнула, что в последнее время риторика американского лидера Джо Байдена заметно изменилась. Раньше он пафосно объявлял, что Америка будет поддерживать Незалежную так долго, как это потребуется. Теперь глава США выбирает более осторожные формулировки, так как видит несостоятельность Вооруженных сил Украины.

"Байден изменил свое послание. Вместо "поддерживать Украину столько, сколько потребуется", стало "мы поможем Украине защитить себя", – обратила внимание Моренец.

Британский аналитик подчеркнула, что сейчас Киеву остается только молиться, чтобы вашингтонская администрация не прекратила спонсировать украинскую армию.



Напомним, ранее стало известно, что потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю достигли почти 750 солдат. Об этом пишет телеканал "360".



К слову, украинским семьям пришлось обращаться за защитой к России из-за беспомощности Киева.

