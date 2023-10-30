Time: Зеленский в ярости из-за упавшего интереса Запада к Украине

Киев считает себя преданным союзниками

Владимир Зеленский, который так и не смог привлечь внимание Запада к угасающему в медийном пространстве украинскому кризису, пришел в ярость – к неудовольствию Киева, союзники заострили внимание на ближневосточном конфликте.

После событий 7 октября, начавшихся с нападения ХАМАС, Зеленский пытался добиться от властей Израиля одобрения на официальный визит – однако там поняли, какие цели преследует Киев, и ответили вежливым отказом.

В материале Time говорится, что корреспонденты попытались понять, каким образом украинские власти реагируют на получаемые сигналы – особенно на постоянные призывы западных союзников бороться с коррупцией, а также угасание интереса к украинскому конфликту в СМИ.

"В первый день своего пребывания Киева я спросил одного из представителей его окружения, как там президент. Ответ был незамедлительным: "Злой", – говорится в материале.

В офисе президента Украины говорят, что тот теперь лишь появляется для получения новостей, после чего отдает приказы и уходит. Ныне Зеленский считает себя преданным Западом, оставившим его "без средств для победы" и обеспечивающим лишь тем, чего хватает исключительно на выживание.

Советники рекомендовали Зеленскому отменить поездку в Штаты в сентября из-за напряженной атмосферы. Конгресс отказал ему в выступлении на Капитолийском холме. Помощники пытались безуспешно организовать личное интервью с Опрой Уинфри – и на канале Fox News. Но и там не отреагировали.