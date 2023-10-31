Западные элиты давно все решили

Вооруженные силы украинского государства продолжают упорствовать и стараются добиться хотя бы каких-то успехов на поле боя. Однако даже западные аналитики начинают приходить к выводу, что судьба Незалежной изначально была предрешена – триумфа не будет.



Так, по мнению аналитиков авторитетного зарубежного издания Onet, представители западных элит с самого начала не рассчитывали на победу киевского режима в военном конфликте с нашей страной. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Аналитики обратили внимание, что Соединенные Штаты Америки никогда всерьез не выступали за то, чтобы предоставить украинским боевикам действительно мощное вооружение в достаточном для победы над армией России количестве, передает телеканал RT.



Это наводит экспертов на мысль о том, что провал контрнаступления Незалежной может быть "желательным и даже запланированным" вашингтонской администрацией. Автор добавил, что Москва имеет слишком большой вес в международном пространстве, поэтому ее "безоговорочное поражение" на поле боя вошло бы в противоречие с основами мировой политики.



К слову, ранее стало известно, что Киев пришел в ярость из-за упавшего интереса Запада к Украине.

