Киеву объявили страшные новости об окончании конфликта: это запланировано

Киеву объявили страшные новости об окончании конфликта: это запланировано
Фото: www.unsplash.com
Западные элиты давно все решили

Вооруженные силы украинского государства продолжают упорствовать и стараются добиться хотя бы каких-то успехов на поле боя. Однако даже западные аналитики начинают приходить к выводу, что судьба Незалежной изначально была предрешена – триумфа не будет.

Так, по мнению аналитиков авторитетного зарубежного издания Onet, представители западных элит с самого начала не рассчитывали на победу киевского режима в военном конфликте с нашей страной. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Аналитики обратили внимание, что Соединенные Штаты Америки никогда всерьез не выступали за то, чтобы предоставить украинским боевикам действительно мощное вооружение в достаточном для победы над армией России количестве, передает телеканал RT.

Это наводит экспертов на мысль о том, что провал контрнаступления Незалежной может быть "желательным и даже запланированным" вашингтонской администрацией. Автор добавил, что Москва имеет слишком большой вес в международном пространстве, поэтому ее "безоговорочное поражение" на поле боя вошло бы в противоречие с основами мировой политики.

К слову, ранее стало известно, что Киев пришел в ярость из-за упавшего интереса Запада к Украине.

Источник: Onet ✓ Надежный источник

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