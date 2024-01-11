Конгрессвумен опозорилась с "эрекцией Трампа"

Американка сказала лишнее

Бывший американский лидер Дональд Трамп регулярно подвергается нападкам со стороны других политиков. Во время очередной разгромной антитрамповской речи сильно опозорилась представительница конгресса США Прамила Джаян.



Дама обвиняла экс-президента в бунте, который, по ее мнению, в стране спровоцировал Трамп. Однако вместо слово "бунт" (insurrection) политик произнесла слово "эрекция" (erection). Таким образом, из ее уст прозвучала фраза: "Президент Трамп спровоцировал эрекцию", передает телеканал "360".



К слову, недавно в семье бывшего лидера США произошла страшная трагедия. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", умерла мать его жены Мелании Трамп.

