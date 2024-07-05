Трамп предложил Байдену "дебаты без правил"

Трамп сделал новое предложение Байдену
Дональд Трамп и Джо Байден. Кадр: YouTube.com
Бизнесмен пытается взять соперника "на слабо"

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских прениях, бросил еще один вызов своему оппоненту Джо Байдену. Республиканец предложил ему принять участие в "дебатах без правил", которые, по его словам, смогут наглядно продемонстрировать компетентность кандидатов на пост главы США.

"Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны", – предложил Трамп.

Бывший американский президент утверждает, что высокие рейтинги первых дебатов показывают сильный интерес зрителей, а значит и второй политический диспут будет иметь успех.

Трамп утверждает, что отсутствие модерации поможет Байдену свободно отвечать на все вопросы и развеять опасения по поводу его ментального здоровья. 

До этого в Сети появилось видео, на котором предположительно Дональд Трамп делится своими впечатлениями от прошедших дебатов. Он называет Байдена "старой кучей дерьма" и говорит, что ему удалось полностью вывести оппонента из гонки. Если вместо него в кампанию вступит Камала Харрис, то и она не сможет добиться успеха, поскольку "жалкая" и "очень плоха".

После своего провала на дебатах Джо Байден во время общения с губернаторами заявил, что прошел медицинское обследование. Однако оказалось, что это был обычный медосмотр на фоне простуды.

Источник: Truth Social
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