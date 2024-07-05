Трамп предложил Байдену "дебаты без правил"

Бизнесмен пытается взять соперника "на слабо"

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских прениях, бросил еще один вызов своему оппоненту Джо Байдену. Республиканец предложил ему принять участие в "дебатах без правил", которые, по его словам, смогут наглядно продемонстрировать компетентность кандидатов на пост главы США.

"Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны", – предложил Трамп.

Бывший американский президент утверждает, что высокие рейтинги первых дебатов показывают сильный интерес зрителей, а значит и второй политический диспут будет иметь успех.

Трамп утверждает, что отсутствие модерации поможет Байдену свободно отвечать на все вопросы и развеять опасения по поводу его ментального здоровья.

До этого в Сети появилось видео, на котором предположительно Дональд Трамп делится своими впечатлениями от прошедших дебатов. Он называет Байдена "старой кучей дерьма" и говорит, что ему удалось полностью вывести оппонента из гонки. Если вместо него в кампанию вступит Камала Харрис, то и она не сможет добиться успеха, поскольку "жалкая" и "очень плоха".

После своего провала на дебатах Джо Байден во время общения с губернаторами заявил, что прошел медицинское обследование. Однако оказалось, что это был обычный медосмотр на фоне простуды.