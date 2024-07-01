Байден отказался выходить из президентской гонки после дебатов

Лидера поддержала его семья

Во время встречи с инвесторами в Нью-Йорке американский президент Джо Байден заявил, что осознает всю обеспокоенность по поводу его дальнейшего участия в предвыборной гонке на фоне прошедших дебатов с Дональдом Трампом. При это он подчеркнул, что не стал бы баллотироваться на пост, если бы не верил в свою победу.

Байден указал, что хочет вернуть свой рейтинг после провала. Источники говорят, что политик выглядел значительно лучше, чем во время дискуссиии с республиканцем. Однако пока инвесторы до конца не уверены в его кандидатуре на место президента.

Его супруга на частном вечере вспомнила, что после дебатов муж признался ей в плохом самочувствии. Лидер отмечал – он понятия не имеет, что с ним произошло в студии. Однако Джилл Байден поддержала его, указав, что несколько минут провала не будут определяющими в его четырехлетней президентской истории.

Источники CNN говорят, что семья уговорила Байдена не сходить с предвыборной гонки. Вместо этого в провале дебатов они винят помощников президента, рекомендуя ему пересмотреть штат и решить вопрос увольнения нескольких сотрудников, которые помогали ему на прениях.

"Мнение семьи о том, что Байден должен продолжать борьбу, может измениться в ближайшие дни, если нисходящая спираль продолжится и президент убедится, что выход из гонки позволит избежать падения демократов этой осенью", – указано в статье.

После дебатов публика в США выразила мнение, что выступление президента было самым худшим за всю его карьеру. Американский обозреватель Бен Шапиро заявил, что Байден производит впечатление человека, который может умереть в любой момент.