Белый дом сообщил о простуде Байдена во время дебатов

Рядом с политиком постоянно находился врач

Плохое состояние Джо Байдена во время дебатов действительно было вызвано болезнью, но не той, о которой массово пишут СМИ. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, во время прений президент страдал от простуды.

Сейчас, говорит она, лидер пошел на поправку. Однако во время дебатов с Дональдом Трампом на площадке дежурил врач, который постоянно следил за его состоянием.

На прямой вопрос страдает ли Байдент от деменции или другого дегенеративного заболевания, Карин Жан-Пьер ответила однозначно.

"У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет", – зявила пресс-секретарь.

По данным источников, после дебатов все больше влиятельных демократов требуют выхода Джо Байдена из президентской гонки. Они хотят, чтобы лидер объявил о своем решении уже на текущей неделе. Об этом заявили, по меньшей мере, 20 представителей партии и ее спонсоров.

Сам Байден утверждает, что перед дебатами он проехал около 100 часовых поясов, из-за чего очень устал. Хотя его советники просили не нагружать себя так сильно.

По данным СМИ, наиболее предполагаемой заменой лидеру в предвыборной гонке является вице-президент Камала Харрис. Тем не менее, и она не обладает достаточной поддержкой со стороны населения.