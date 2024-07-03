Белый дом сообщил о простуде Байдена во время дебатов

Не деменция: Белый дом объяснил провал на дебатах болезнью Байдена
Джо Байден. Кадр: YouTube.com
Рядом с политиком постоянно находился врач

Плохое состояние Джо Байдена во время дебатов действительно было вызвано болезнью, но не той, о которой массово пишут СМИ. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, во время прений президент страдал от простуды.

Сейчас, говорит она, лидер пошел на поправку. Однако во время дебатов с Дональдом Трампом на площадке дежурил врач, который постоянно следил за его состоянием.

На прямой вопрос страдает ли Байдент от деменции или другого дегенеративного заболевания, Карин Жан-Пьер ответила однозначно.

"У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет", – зявила пресс-секретарь.

По данным источников, после дебатов все больше влиятельных демократов требуют выхода Джо Байдена из президентской гонки. Они хотят, чтобы лидер объявил о своем решении уже на текущей неделе. Об этом заявили, по меньшей мере, 20 представителей партии и ее спонсоров.

Сам Байден утверждает, что перед дебатами он проехал около 100 часовых поясов, из-за чего очень устал. Хотя его советники просили не нагружать себя так сильно.

По данным СМИ, наиболее предполагаемой заменой лидеру в предвыборной гонке является вице-президент Камала Харрис. Тем не менее, и она не обладает достаточной поддержкой со стороны населения.

Источник: РИА "Новости"
По теме

В ООН заявили об ударе России по спутникам ЕС

Жалобы Москвы на аналогичные проблемы остались без ответа

На Западе расшифровали грозный сигнал Владимира Путина

Глава России устроил военные учения под носом у американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей