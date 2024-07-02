The Spectator: Зеленский пережил несколько плохих дней из-за США и Франции

Зеленский столкнулся с большим потрясением из-за США и Франции
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Выборные процессы в странах сулят украинскому лидеру большие проблемы

Последние несколько дней были для украинского президента Владимира Зеленского откровенно плохими – вероятно, ему пришлось закрыть лицо руками, когда он наблюдал за бессвязным выступлением Джо Байдена на дебатах и триумфом Дональда Трампа на этом фоне, пишет The Spectator. Позиция последнего по украинскому конфликту известна – закончить все как можно быстрее. Дополнительную тревогу ему подкинула ситуация с парламентскими выборами во Франции.

Согласно результатам первого тура, партия Макрона снова оказалась в числе аутсайдеров – его обошли коалиции Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен. Оба политика придержваются позиции по скорейшему завершению украинского конфликта, в то время, как действующий президент на стаивает на необходимости идти до окончательной победы Украины.

Французы все меньше поддерживают позицию Макрона, поскольку противостояние обходится стране довольно дорого, а его недавние заявления об отправке войск на помощь ВСУ и вовсе были разгромлены оппозицией.

"Ошибка Макрона заключалась в том, что он поверил, будто народ одобряет его жесткую линию по отношению к Путину. Вот почему он и его партия сделали это центральной темой своей европейской избирательной кампании", – указано в статье.

Однако население считает именно ситуацию на Украине виновницей роста цен на продукты питания и энергоносители. Также многие устали от конфликта, впрочем как и от своего президента, подытожили журналисты.

Источник: The Spectator
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