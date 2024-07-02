Российский боец взорвал противотанковой миной здание с военными ВСУ

Российский боец одной миной взорвал логово ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Военный проявил невероятную отвагу

Ожесточенное противостояние продолжается на территории украинского государства. Как это всегда бывает в период проведения военных действий, многие бойцы совершают невероятные подвиги, приближая час победы. К сожалению, о большинстве таких подвигов никто не узнает. Но все же некоторые из них становятся достоянием и гордостью общественности.

Так, на видеоролик попал отважный российский военный, который при помощи всего одной противотанковой мины уничтожил целое логово украинского противника. Группа бойцов Вооруженных сил Незалежной засела в полуразрушенном здании и использовала его стены в качестве укрытия.

Российский военный решил разворошить это осиное гнездо и отправился к объекту с миной ТМ-62 в руке. Отточенным движением он забросил снаряд в здание, после чего прогремел оглушительный взрыв, и остатки постройки вместе с военными ВСУ взлетели на воздух.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки сделали громкое заявление о войсках Североатлантического альянса на территории Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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