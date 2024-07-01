Заявлено о разочаровании Зеленского в главкоме ВСУ Сырском

Одна оплошность вбила клин между Зеленским и Сырским
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Украинский лидер крайне недоволен

Громкая отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Незалежной в феврале этого года наделала много шума. Поговаривали, что украинский лидер Владимир Зеленский просто избавился от опасного конкурента. Однако сменивший Залужного на высоком посту Александр Сырский уже вызывает недовольство у главы страны.

В прессе появилась информация о том, что лидер украинского государства, мягко говоря, не в восторге от действий нового начальника ВСУ. Клин в отношения двух государственных деятелей вбила досадная оплошность. Дело в том, что Зеленский крайне недоволен положением дел на Харьковском направлении.

Сырский не сумел обеспечить надлежащую подготовку оборонных сил в этой зоне фронта перед наступлением нашей армии. В итоге оборона украинского противника очень быстро посыпалась, что обеспечило беспрепятственное продвижение бойцов Вооруженных сил России.

"Владимир Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского", – сообщает местная газета, ссылаясь на информаторов в администрации украинского лидера.

Также отмечается, что проблемы под Харьковом – не единственная причина недовольства Зеленского, ему в целом не нравится то, каких результатов добился Сырский на высоком посту.

К слову, ранее огромный резонанс получили новости о том, что украинская первая леди Елена Зеленская обзавелась роскошным автомобилем.

Источник: Издание NV ✓ Надежный источник
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