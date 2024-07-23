The Dossier: Байдену потребовалась срочная помощь медиков в Лас-Вегасе

В болезни Байдена нашли подозрительную деталь
Джо Байден. Кадр: YouTube.com
Президента вывезли в больницу в экстренном порядке

Во время своей предвыборной поездки в Лас-Вегас на прошлой неделе Джо Байдена пришлось срочно увозить из города, сообщили источники в полиции. Для этого перекрыли несколько улиц, чтобы обеспечить ему быстрый путь до аэропорта, откуда он отправился в Рехобот-Бич, штат Делавэр. 

Вскоре после этого Байден объявил о своем отказе принимать участие в президентской гонке и представил Камалу Харрис в качестве нового кандидата от демократов. При этом не было никаких фото и видео с действующим президентом с момента его отъезда из Лас-Вегаса.

Представители Белого дома и лечащий врач президента объявили о положительном тесте на ковид у Байдена – именно это они и назвали причиной столь стремительного отъезда.

Источники утверждают, что после доставки президента самолет с бешенной скоростью отправился к месту назначения, из-за чего его очень сильно трясло. Американские журналисты полагают, что такая спешка выглядит странно и не могла быть вызвана исключительно положительным тестом на коронавирус. Несколько офицеров указали, что им было указано реагировать на полномаштабную медицинскую ситуацию, что наводит на некоторые подозрения.

"Только президент Байден и его ближайшее окружение, похоже, знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе", – подытожили в статье.

Ранее сообщалось, что состояние Байдена вызывает тревогу. Указывалось, что лидер может не пережить сутки.

Источник: The Dossier
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