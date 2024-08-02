Харрис оговорилась и назвала себя президентом США

Харрис публично назвала себя президентом США при Байдене
Камала Харрис. Фото: The White House / wikimedia.org
Слова политика поддержали демократы

Во время похорон члена Конгресса от демократической партии вице-президент США Камала Харрис допустила неловкую оговорку. Она неверно произнесла свою должность, сообщает РИА "Новости".

Харрис напомнила, что покойная была инициатором создания нового государственного праздника в стране – Дня освобождения рабов, который теперь отмечают 19 июня. Она отметила, что для нее было честью стать соавтором инициативы, когда занимала должность сенатора.

"А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом...",

– продолжила она, рассказывая, как происходило подписание документа Джо Байденом. Харрис отметила, что испытала гордость, стоя за спиной у главы государства в этот момент.

Впрочем, оговорка не особо смутила присутствующих на церемонии. Напротив, они встретили ее слова аплодисментами.

Выборы президента в США должны состояться 5 ноября. Согласно последним опросам, оба кандидата – от республиканцев и демократов – набирают примерно одинаковое количество голосов.

Ранее источники рассказали, что Обама не в восторге от кандидатуры Харрис. Он считает, что она является некомпетентной по многим политическим вопросам.

Источник: РИА "Новости"
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