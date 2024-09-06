У Киева нет шансов

Разгром украинского военного института под Полтавой стал главной темой последних дней. На фоне этой катастрофы для Вооруженных сил украинского государства в Соединенных Штатах Америки сделали емкое заявление о нашей стране и возможностях российской армии.



Бывший советник главного американского оборонного ведомства Дуглас Макгрегор заявил, что российские гиперзвуковые снаряды практически неуязвимы, их нельзя перехватить, что сделало недавний удар по военному объекту ВСУ столь эффективным. Эксперт обратил внимание на то, что эти "крылатые мстители" обладают невероятной скоростью – до 4500 миль в час, что позволяет им практически мгновенно достигать целей и делает системы противоракетной обороны бесполезными.

Американские аналитик отметил, что скорость и маневренность гиперзвуковых ракет ставят их в особую категорию оружия, с которой современным системам ПВО сложно справиться.

"Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета", – подчеркнул полковник.

Именно эти характеристики, по его мнению, обеспечили точное поражение военного объекта в Полтаве и минимизировали шансы на его защиту.

К слову, ранее на Западе сделали громкое заявление на фоне катастрофы в украинском правительстве.