Военное дело: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации главкома ВСУ Сырского

Появились сообщения о ликвидации главкома ВСУ Сырского
Александр Сырский. Фото: President Of Ukraine / wikimedia.org
Армия России вычислила его возможные координаты

Источники сообщили, что российские войска нанесли удар по Полтавской области. По неподтвержденной информации, целью стал командный пункт ВСУ, в котором на тот момент находился главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. В ходе атаки он мог погибнуть.

Официально ни украинская, ни российская сторона не подтверждали сведения об ударе по Полтавской области.

Также утверждается, что ВС РФ ударили по Днепропетровской области. Очевидцы сообщили о мощных взрывах. Сообщается, что могли быть уничтожены иностранное вооружение и пункт дислокации.

Ранее в Сети появились кадры, на которых российские войска наносят удары по аэродрому в Авиаторском. Ракета поразила МиГ-29, располагающийся на стоянке. Информацию подтвердили в Минобороны Украины.

До этого стало известно, что ВСУ разбомбили мост в Курской области, чтобы помешать снабжению российской армии в регионе.

Источник: Telegram • Требует проверки

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