Военное дело: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации главкома ВСУ Сырского

Армия России вычислила его возможные координаты

Источники сообщили, что российские войска нанесли удар по Полтавской области. По неподтвержденной информации, целью стал командный пункт ВСУ, в котором на тот момент находился главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. В ходе атаки он мог погибнуть.

Официально ни украинская, ни российская сторона не подтверждали сведения об ударе по Полтавской области.

Также утверждается, что ВС РФ ударили по Днепропетровской области. Очевидцы сообщили о мощных взрывах. Сообщается, что могли быть уничтожены иностранное вооружение и пункт дислокации.

Ранее в Сети появились кадры, на которых российские войска наносят удары по аэродрому в Авиаторском. Ракета поразила МиГ-29, располагающийся на стоянке. Информацию подтвердили в Минобороны Украины.

До этого стало известно, что ВСУ разбомбили мост в Курской области, чтобы помешать снабжению российской армии в регионе.