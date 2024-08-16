ВСУ ударили HIMARS по мосту в Глушаково Курской области

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию о разрушении автомоста через реку Сейм, который располагался в Глушаково. Он отметил, что сейчас по факту произошедшего проводятся консультации.
По сообщению военкоров и военных Telegram-каналов, ВСУ нанесли удар по мосту двумя ракетами HIMARS. Объект использовался для доставки вооружения и продовольствия российской армии и считался основным путем для снабжения подразделений в этом районе.
Утверждается, что в результате удара скончались двое волонтеров "Народного фронта", о чем ранее писали в СМИ. Из-за обрушения моста часть Глушковского района, включая Теткино, Попово-Лежачи и Волфино, оказалась отрезанной.
В Курской области боестолкновения продолжаются уже десять дней. Украинские формирования предпринимают попытки продвинуться вглубь России. Им противостоят российские подразделения, которые наносят удары по местам дислокации личного состава с использованием сил артиллерии и авиации.
Западные СМИ утверждают, что за месяц до нападения на Курскую область военных ВСУ отправляли в Британию для учений по ведению городских боев. После эти же подразделения отправили на штурм к российской границе.
Ранее в США поделились прогнозом о переговорах между Россией и Украиной из-за атаки на российский регион.
Конфликт начался задолго до 2022 года