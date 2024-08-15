Макгрегор: ВСУ нападением на Курскую область создают иллюзию для Вашингтона

"Глупцы!" Американский полковник выкатил Киеву жесткое требование
Фото: www.unsplash.com
Боевики зря стараются

Атака украинской армии на Курскую область привела к резкой эскалации российско-украинского конфликта. Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, комментируя ситуацию, подчеркнул, что провокация украинцев на российских землях никоим образом не может повлиять на плачевное положение армии Незалежной на фронте. Подобного рода потуги не имеют смысла, Киеву нужно как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Американский аналитик пояснил, что единственная цель Киева в боях под Курском – продемонстрировать вашингтонской администрации, что, мол, киевский режим еще не повержен и имеет силы для терроризирования России. При этом нападение на область не принесло никакого профита Киеву.

"Атака была осуществлена с целью создать иллюзию того, что Киев добивается прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег. Заключайте мир, глупцы!" – требовательно обратился к украинским верховодам американский полковник.

Военный эксперт также предположил, что нападение на российские земли было осуществлено при непосредственной поддержке Соединенных Штатов Америки. С высокой долей вероятности, незалежные боевики использовали данные американской разведки для того, чтобы прорваться через границу.

Тем временем, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, какие страшные потери украинский противник понес под Курском.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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