Ситуация заметно изменилась

Незадолго до нападения украинских боевиков на Курскую область было много разговоров о том, что киевский режим готов сесть за стол переговоров. Вероломная атака на российские земли серьезно изменила ситуацию, уверены в США. Сценарий завершения российской спецоперации на фоне трагических событий под Курском описал американский военный эксперт Марк Слебода.



Аналитик убежден, что теперь не стоит рассчитывать на проведение мирных переговоров. По мнению опытного специалиста, единственный оставшийся вариант развития событий – полная капитуляция киевского режима.

"Этот конфликт не закончится переговорами. Все решится на поле боя, взятием Киева", – обратил особое внимание американец.

Слебода подчеркнул, что никто не будет обсуждать мирное урегулирование конфликта с людьми, которые от отчаяния из-за провалов на линии боевого соприкосновения начинают нападать на мирные регионы, терроризировать ни в чем не повинных людей и пытаются захватить атомные электростанции.

Военный аналитик также отметил, что вероятно, киевский режим пытался заработать очки перед проведением мирных переговоров, однако просчитался – план украинских властей провалился, и теперь Незалежная оказалась в еще более худшем положении.

К слову, ранее американский полковник обратился к жестким требованием к руководителям украинского государства.