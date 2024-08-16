Конфликт начался задолго до 2022 года

Западные государства активно пытаются создать образ агрессора и "империи зла" вокруг нашей страны, таким способом они оправдывают собственные незаконные действия против Москвы. Бывший спецагент ЦРУ Ларри Джонсон описал реальное положение дел и раскрыл план удара Запада по России.



Американский эксперт объяснил, что главная цель западной коалиции – ослабить нашу страну. Дело в том, что коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов очень хотел бы получить контроль над российскими землями, так как Россия богата ресурсами, столь необходимыми ее противникам.

В этой игре марионеточный киевский режим стал всего лишь пешкой, руками украинцев западные страны пытаются добиться своих целей в России. ВСУ проигрывают на фронте, и теперь американцы готовы идти дальше, именно поэтому было осуществлено вторжение в Курскую область.

"НАТО и США разрешают Украине атаковать территорию России, это правда. Запад проигрывает, поэтому удваивает ставки. <…> Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м", – обратил особое внимание американский аналитик.

Эксперт добавил, что для поддержания привычного уровня существования Соединенным Штатам нужны чужие богатства – начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом, в этом плане Россия весьма лакомый кусок.

К слову, ранее в США описали сценарий завершения российской спецоперации на фоне нападения на Курскую область.