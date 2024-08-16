Onet.pl: бойцы ВС Польши в случае конфликта с Россией погибнут в окопах

На Западе еще способны адекватно оценивать ситуацию

Европейские и американские политики активно работают на эскалацию обстановки и часто открыто заявляют о том, что вскоре может быть развязан новый мировой конфликт. Разумеется, виноватой во всех бедах выставляют Россию, вокруг нашей страны продолжают создавать образ "империи зла". При этом многие западные военные эксперты вовсе не горят желанием вступать в конфликт с российской армией.

Так, польские вояки красочно описали сценарий развития событий, если эта страна все же развяжет конфликт с Россией. В новом литературном произведении "Армия в руинах" спецы подчеркнули, что на сегодняшний день польская армия находится в плачевном состоянии, поэтому прямое противостояние с российскими Вооруженными силами приведет к тому, что поляки попросту перемрут в окопах.

"Что случилось бы, если бы к нам пришла русская армия? Что я могу сказать на это? Мы красиво умрем в окопах, потому что снаряды не привезут, а сами мы их не производим", – поделился своим мнением один из польских офицеров.

Военные эксперты, в отличие от агрессивно настроенных польских политиков, считают эскалацию конфликта с Россией очень опасной авантюрой.

К слову, ранее польский генерал заявил о "горьком сюрпризе" для ВСУ от армии России: ВС РФ уже выбрали цели для ликвидации угрозы F-16.

Источник: Onet.pl ✓ Надежный источник
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