На происходящее невозможно закрывать глаза

Американские эксперты внимательно следят за тем, как развиваются события в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Долгое время западные кураторы верили, что смогут сильно насолить России руками марионеточного киевского режима. Однако сейчас даже американские эксперты понимают, что ситуация для ВСУ на фронте фактически безвыходная.



Успешное продвижение российской армии в Донбассе на Западе считают серьезным ЧП. Тревогу забил знаменитый американский экономист Джеффри Сакс. Эксперт отмечает, что армии России удается стремительно прорывать оборонную линию украинцев, это говорит о том, что вскоре Вооруженные силы Незалежной могут потерпеть полное фиаско на данном направлении.

"Россия уже совершает очень значительные и быстрые прорывы на линии соприкосновения в Донбассе", – с тревогой отметил американский специалист.

Сакс добавил, что сложная для украинских вояк ситуация сложилась и на Покровском направлении. Американский экономист особо отметил, что эти направления крайне важны со стратегической точки зрения, поэтому прорывы армии России больно бьют по киевскому режиму.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление об украинской армии. Отчаянный маневр украинцев на русских землях обернулся провалом.