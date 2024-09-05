Аналитик Озер заявил о важном послании Западу в выступлении Путина на ВЭФ

Путин послал важный сигнал Западу во время выступления на ВЭФ
Владимир Путин. Кадр видео kremlin.ru
Лидер заявил о готовности запустить дипломатические процессы на Украине

Турецкий аналитик Энгин Озер считает, что во время своего выступления на пленарной сессии ВЭФ российский президент Владимир Путин послал Западу сигнал о готовности России к переговорам. Это он сделал своим упоминанием важности и значимости договоренностей, которых удалось достичь в Стамбуле два года назад.

Ранее лидер указал, что если у Киева появится желание приступить к переговорному процессу, то Москва готова начать с того же момента, где обе стороны остановились во время встреч в Стамбуле.

"Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу", – заявил эксперт.

Озер допускает, что недавнее сближение между Россией и Турцией может благоприятно способствовать мирному процессу. Анкара могла бы взять на себя роль посредника, как и два года назад. Он также допустил, что турецкие власти до сих пор предпринимают неофициальные попытки положить конец конфронтации между Киевом и Москвой. 

Ранее в Турции рассказывали, что на переговорах по урегулированию конфликта Россия и Украина были готовы заключить мир, однако этому помешали некоторые западные страны, которым стабильность в регионе была невыгодна.

Источник: РИА "Новости"
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