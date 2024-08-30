Политику напомнили об ответственности за свои решения

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал полностью снять ограничения со стороны Запада на удары Украины по России. Дополнительно политик призвал партнеров выдать Киеву новые вооружения. На подобные слова отреагировал депутат ГД и генерал-майор запаса Леонид Ивлев, который считает, что подобные заявления являются крайне безответственными.

"Выживший из ума Боррель, путаясь в терминологии, перед уходом в отставку осенью этого года, решил плеснуть бензина на горячие головы нелегитимного киевского режима", – сказал депутат.

По его мнению, главе дипломатии ЕС без разницы, что случится после его ухода с поста. Ивлев указал, что призывы по увеличению мощности и дальности ударов по России приведет к чудовищным последствиям.

При этом отставной военный отметил, что даже в Европе нашлись политики, которые трезво оценивают ситуацию и не хотят играть с огнем. Они не стали поддерживать агрессивную идею Борреля либо из-за здравого рассудка, либо из-за страха перед Россией, подытожил он.

Накануне Боррель сообщал, что доходы от российских замороженных активов уже используются для помощи Украине. ЕС направил порядка 1,4 млрд евро для оплаты поставок западного оружия.

Ранее в Турции заявили, что мирное соглашение между Киевом и Москвой не было подписано, поскольку этого не захотели западные страны.