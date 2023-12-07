Новогоднее желание точно сбудется: пять проверенных способов

Важно правильно сформулировать мысль, чтобы запустить нужный импульс во Вселенную

Новогодняя ночь всегда предвещает наступление сказки – как для детей, так и для взрослых. Хочется верить, что новый год принесет много хорошего, а сокровенные желания исполнятся. Их визуализация помогает сосредоточиться на том, что действительно важно в жизни. Но как загадать правильно, чтобы мечты обязательно исполнились?

Вот пять интересных способов от женского журнала "Клео.ру":

1) Записать желание на бумаге максимально конкретно. Закопать этот листок в землю, доверив его плодородной почве.

2) Завязать желание на веточке новогодней елки. Каждый раз, глядя на украшенную красавицу, вы будете вспоминать о заветной мечте.

3) Передать свое желание символической фигурке животного, ассоциирующегося со счастьем и удачей. Поместить ее у себя дома.

4) Сжечь бумажку с желанием, а пепел выбросить в реку, вернув запрос Вселенной в лоно природы.

5) В новогоднюю ночь загадать мечту, глядя на яркие звезды. Считается, в этот момент они способны ее исполнить.

И еще одна немаловажная задача – сформулировать желания правильно. Не пишите абстрактно, мыслите конкретными задачами и целями: так Вселенной будет проще понять, что вам нужно. И не ждите мгновенного исполнения: всему свое время.

Попробуйте эти необычные способы притянуть в Новый год везение и счастье! Кто знает, может волшебство и сработает?

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