Не вздумайте обсуждать эти темы во время застолья

Иначе испортите всем праздник

До Нового года остается всего три недели. По традиции всех россиян наступят неминуемые разговоры за столом в компании семьи и близких. А словом, как известно, можно и убить – поэтому такт и этику еще никто не отменял даже в кругу самых дорогих сердцу людей. Портал "Ридлайф.ру" рассказывает, каких тем в разговорах лучше избегать.

Во время застолья избегайте разговоров о работе – во время праздника нам нужно расслабиться. Атмосфера Нового года – это романтическая сказка или комедия по ТВ, жизнеутверждающие музыкальные хиты, веселье – и вообще все хорошее. А тут вы со своими рабочими делами. Отложите диалоги о трудовых буднях до лучших времен.

Не стоит отпускать конструктивные комментарии по поводу кулинарных умений авторов тех блюд, которые вы пробуете за столом. Похвалили и сделали комплимент – и все. Поверьте, этого достаточно. Хуже всего может быть только критика еды. Тут вы настроите против себя всех собравшихся.

Избегайте обсуждения финансов. Это довольно непростая тема. У каждого есть свои сложности в ее обсуждении.

Не начинайте разговор о своих личных и чужих проблемах. Хотите излить душу – сходите к психологу или поговорите с тем, кто всегда готов выслушать, в любое удобное время.

И, конечно, избегайте разговоров о политике. Вы не на дебатах, а на празднике – это нужно осознавать.