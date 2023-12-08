Вкуснее еще не пробовали: рецепт салата "Гости в шоке" на Новый год

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Когда хочется удивить близкими интересными угощениями на новогоднем столе, то лучше всего приготовить салат "Гости в шоке". Такое название он получил, потому что отгадать на вкус его состав крайне сложно, и когда все узнают его рецепт, сильно удивляются. Многие признаются, что вкуснее блюда еще пробовали. Делимся пошаговой инструкцией к его приготовлению.
1. Сперва нужно натереть яйца на крупной терке.
2. Далее нарезаем тонкой соломкой огурец.
3. Следом измельчаем чернослив.
4. Потом режем куриную грудку на мелкие куски и натираем сыр.
5. Смешиваем курицу с черносливом и майонезом. Можно по вкусу добавить соль. Выкладываем это на блюдо и посыпаем тертым яйцом. Смазываем майонезом и добавляем слой кукурузы. Опять майонез, на который выкладываем огурец. Снова мажем майонезом и добавляем яйцо. Сверху все посыпаем сыром и майонезом.
6. Украшаем с помощью огурца, салата и измельченых орехов.
Приятного аппетита!
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