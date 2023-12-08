Вкуснее еще не пробовали: рецепт салата "Гости в шоке" на Новый год

Блюдо порадует своим необычным вкусом

Когда хочется удивить близкими интересными угощениями на новогоднем столе, то лучше всего приготовить салат "Гости в шоке". Такое название он получил, потому что отгадать на вкус его состав крайне сложно, и когда все узнают его рецепт, сильно удивляются. Многие признаются, что вкуснее блюда еще пробовали. Делимся пошаговой инструкцией к его приготовлению.

Ингредиенты

Копченая курица – 1 грудка.

Отваренные яйца – 5 штук.

Чернослив – 50 граммов.

Консервированная кукуруза – 100 граммов.

Огурец – 2 крупных.

Сыр – 150 граммов.

Майонез, соль, перец, листья салата и грецкий орех.

Пошаговый рецепт салата "Гости в шоке" к Новому году

1. Сперва нужно натереть яйца на крупной терке.

2. Далее нарезаем тонкой соломкой огурец.

3. Следом измельчаем чернослив.

4. Потом режем куриную грудку на мелкие куски и натираем сыр.

5. Смешиваем курицу с черносливом и майонезом. Можно по вкусу добавить соль. Выкладываем это на блюдо и посыпаем тертым яйцом. Смазываем майонезом и добавляем слой кукурузы. Опять майонез, на который выкладываем огурец. Снова мажем майонезом и добавляем яйцо. Сверху все посыпаем сыром и майонезом.

6. Украшаем с помощью огурца, салата и измельченых орехов.

Приятного аппетита!