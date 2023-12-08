Делаем подарок к Новому году своими руками: получается лучше покупных

Такие вещи не потребуют больших финансовых затрат, а близкому человеку будет приятно

Предновогодние дни – самые волнительные, ведь столько всего нужно успеть сделать: украсить новогоднюю елку, придумать праздничное меню, выбрать место для самого праздника... Но самая трудная задача, пожалуй, кроется в вопросе о том, что подарить друзьям и близким на Новый год 2024. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, как сделать подарок своими руками, от которого ваше окружение точно останется в восторге. Он будет не только радовать глаз, но еще и получится гораздо лучше покупных.

Вязаные аксессуары

Свяжите в подарок шапки, шарфы или перчатки из теплой мягкой пряжи. Можно добавить элементы в виде вышивки или интересного узора вязки. Такой презент покажет ваши таланты в рукоделии и заботу о близких.

Подарочные наборы

Не знаете, что подарить – дарите все и сразу! Соберите в красивую коробку небольшие сувениры, сладости, косметику или другие мелочи по интересам человека. Добавьте записку или открытку, чтобы придать личностный шарм.

Ароматные свечи и мыло

Сделайте своими руками оригинальное мыло в стильной упаковке или свечи с интересными запахами и цветами. Эти подарки создадут атмосферу праздника и уюта.

Фотоальбомы

Память о ярких моментах жизни – один из самых ценных подарков. Соберите в альбом наиболее яркие и важные совместные фотографии. Это прекрасный способ показать родным их значимость в вашей жизни.

Персональное новогоднее украшение

Украсьте шар или деревянный диск, добавив фразу-пожелание. Такое рукодельное украшение для елки будет нести теплую энергетику и настроение праздника.

Главное в подарках – это ваши чувства и внимание, а не материальная ценность. Пусть эти нехитрые подарки создадут атмосферу чуда!

Ранее сообщалось, что категорически нельзя дарить в Новый 2024 год Зеленого дракона.