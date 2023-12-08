Россияне не хотят смотреть "Голубой огонек" на Новый год: вот в чем причина

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Телепередача "Голубой огонек" всегда была такой же неотъемлемой частью новогоднего торжества, как выступление президента, "Ирония судьбы", салат "Оливье" и бутерброды с красной икрой. Однако времена идут, а с ними меняются вкусы россиян. Если прежде Новый год считался семейным праздником, который встречали за просмотром телевизора и большим столом, то теперь молодежь предпочитает отмечать его вне дома.
Проведенный среди подписчиков опрос в социальных сетях и в мессенджерах и выявил, что далеко не все телезрители хотят провести ночь за этой передачей. Респонденты также поделились своими соображениями о том, кого из знаменитостей хотели бы видеть в "Голубом огоньке", если станут его смотреть.
Большинство респондентов ответили, что не смотрят эту передачу – такой ответ дали почти 40% россиян. Вторым по популярности ответом стало желание увидеть талантливую молодежь – 26%. Часть опрошенных посмотрела бы повтор советских "Голубых огоньков", чтобы словить нотку старой доброй ностальгии – почти 20%.
Кому-то не хватило юмористов и стендап-комиков, другим – популярных певцов. Меньше всего людей желает видеть в передаче тех, кто покинул страну в силу общественно-политической обстановки. Участие в исследовании приняли 8,2 тысячи человек.
"Многие уже не верят в эту передачу", – поделился один из респондентов.
Он отметил, что в прошлом "Голубой огонек" дарил ощущение теплого семейного праздника, а сейчас в нем осталось мало "настоящего" – все фразы заучены, все песни – под "фанеру", и все ощущается каким-то фальшивым.
Между тем остаются те, кто горячо заступается за программу. Так, народный российский артист Юрий Антонов ранее упоминал, что передача уже стала сродни добротной праздничной традиции, а традиции нужно чтить, несмотря на разницу в музыкальных вкусах и меняющиеся тенденции моды.
Ранее сообщалось, что сразу несколько звезд не позвали на "Новогодний Голубой огонек 2024".
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