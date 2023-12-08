Эта закуска заменит черную икру и салат "Сельдь под шубой": эпически вкусно

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Разнообразить новогодний стол, наверное, не отказалась бы ни одна хозяйка. Неважно, поклонница ли она традиционного меню на этот праздник или каждый раз пробует что-то новое. Эта закуска из селедки на хлебе пригодится любой кулинарке.
Готовится нехитрое, но безумно вкусное блюдо в два счета. Состав прост, как спичка: ржаной хлеб, чеснок, свекла, селедка, майонез, репчатый лук. Отварите свеклу заранее, чтобы не тратить на это время.
Натертую свеклу смешиваем с измельченным зубчиком чеснока и ложкой майонеза. Солим, перчим по вкусу. Затем разделываем селедку, режем на кусочки. Ржаной или бородинский хлеб подсушиваем в духовке или тостере, на ломтики раскладываем свекольно-чесночную массу, а сверху кладем кусочек рыбы. Кольца лука отлично украсят этот незамысловатый, но очень вкусный бутербродик.
Такая закуска безусловно понравится гостям и будет популярна на столе ничуть не меньше тарталеток с черной или красной икрой. Более того, она вполне может составить неслабую конкуренцию многолетней традиции делать салат "Сельдь под шубой", поскольку большинство ингредиентов в этом блюде уже присутствует. Но его удобнее разделять на порции и маленькие бутербродики очень понравятся гостям.
Ранее мы рассказывали о новом способе готовить привычный салат "Селедка под шубой".
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