Эти мейкап-идеи в новогоднюю ночь точно понравятся Зеленому Дракону

Как накраситься в праздник, чтобы угодить символу наступающего года

До праздника всего месяц, а хлопот много. Подарки, праздничное меню, наряды. И, конечно, каждая женщина задумается о том, в каком виде предстанет перед близкими и перед символом года. Несколько идей макияжа, как основного элемента торжественного образа, в этом материале.

Вы можете выглядеть сияющей звездой, словно поцелованной солнцем. Благо сделать это легко: ровный тон, идеальная кожа и хорошее увлажнение. Как база подойдут средства, содержащие светоотражающие частицы, именно они и создадут эффект сияющей изнутри кожи. А хайлайтер расставит правильные акценты макияжа.

Красная помада – признак роскоши и сексуальности, она прекрасно подойдет для новогодней ночи. Но здесь тоже не стоит забывать о чистоте и гладкости кожи, потому что акцент на ярких губах привлекает внимание и к недостаткам кожи. Не забудьте увлажнить губы и обработать скрабом, чтобы убрать неровности и ороговевшие частицы кожи.

Кареглазые красавицы могут подумать о футуристическом макияже. Кстати, он вполне допускает легкую небрежность, поэтому переживать о неровных стрелках не придется. Но синий цвет в год Дракона не в фаворе, так что лучше заменить на зеленый или фиолетовый, любимые оттенки символа года.

Вечная классика – черные стрелки. Этот вариант подходит абсолютно всем женщинам, корректируя форму глаз и придавая взгляду выразительности и ясности. Не забудьте о прорисовке межресничного контура, чтобы глаза стали ярче, а взгляд сделался "распахнутым".

Такая же вечная классика – нюдовый макияж, подчеркивающий достоинства, скрывающий недостатки и не отвлекающий от индивидуальности. Нюдовый мейк прекрасно подходит и для будней, и для праздников. Ничего яркого или кричащего. Макияжа словно нет, но при этом женщина выглядит идеально.

Впрочем, какой бы мейк-ап вы ни выбрали, помните: лучше сияющего взгляда и улыбки женщину не украсит ничего. Хорошего настроения!

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