Вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секреты красоты

В 40 лет артистка выглядит, как юная прелестница

Для многих знаменитая голливудская актриса Энн Хэтэуэй является необъяснимым феноменом. Звезде стукнуло уже 40 лет, но ее внешность соответствует виду 25-летней девушки. Разумеется, многие хотели бы знать, каким образом красотке удалось добиться вечной молодости.



К счастью, звезда не считает нужным скрывать свои секреты от окружающих. Красотка рассказала, что помогает ей оставаться молодой и привлекательной. В первую очередь, звезда обратила внимание на вред алкогольных напитков. 10 лет назад Энн полностью отказалась от употребления горячительного. Знаменитость уверена, что это самым благотворным образом повлияло на ее внешность.



Кроме того, артистка уделяет много внимания заботе о коже. Звезда называет такой подход "инвестицией в себя" и советует всем пользоваться качественными косметическими средствами. При таком подходе к жизни можно оставаться молодой и привлекательной многие десятилетия.



Артистка добавила, что если бы у нее была возможность, то она посоветовала бы себе двадцатилетней смотреть на мир шире и не ограничивать себя простыми удовольствиями, которые плохо сказываются на здоровье и внешнем виде.

