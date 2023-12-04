Красиво и просто: как сделать новогоднюю арку своими руками

Красиво и просто: как сделать новогоднюю арку своими руками
Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеКакие блюда выбирают россияне для новогоднего стола: результаты ошеломили
Такой атрибут украсит любую часть вашего дома

Новый год уже на носу, а ваш дом все еще не сияет миллиардом огней, елка до потолка не украшает гостиную, и праздничное настроение почти не ощущается? В повседневной рутине с работой и домашними делами действительно может просто не найтись времени на покупку и установку каких-то вычурных украшений для дома. В таком случае на помощь придет лайфхак, позволяющий преобразить любое пространство за долю секунды!

Нам понадобятся карниз для шторы в ванную, еловые лианы и световая гирлянда – все это можно приобрести на любом рынке или в магазине с товарами для дома. Карниз станет основой для нашей арки: его можно установить в дверной или оконный проем. Убедиться, что он хорошо закреплен, чтобы он ненароком не упал никому на голову. 

Далее обматываем карниз еловой лианой и световой гирляндой. Новогодний атрибут готов! В плане украшения основы выбор неограничен: к лиане можно прицепить свечи, елочные игрушки – все, что душе угодно. 

Фото: соцсети

Ранее сообщалось, чем украсить дом для привлечения удачи в Новом 2024 году.

Источник: Утро.ру
По теме

Улетевший из России Меладзе увяз в огромных долгах

Певец должен ФНС немалую сумму

Вылитая Пугачева: Орбакайте после долгого перерыва появилась на "Песне года"

Главной интригой 52-й "Песни года" стало участие Кристины Орбакайте. До конца не было ли известно, появится ли на фестивале старшая дочь Кристины Орбакайте.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей