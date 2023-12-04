Красиво и просто: как сделать новогоднюю арку своими руками

Такой атрибут украсит любую часть вашего дома

Новый год уже на носу, а ваш дом все еще не сияет миллиардом огней, елка до потолка не украшает гостиную, и праздничное настроение почти не ощущается? В повседневной рутине с работой и домашними делами действительно может просто не найтись времени на покупку и установку каких-то вычурных украшений для дома. В таком случае на помощь придет лайфхак, позволяющий преобразить любое пространство за долю секунды!

Нам понадобятся карниз для шторы в ванную, еловые лианы и световая гирлянда – все это можно приобрести на любом рынке или в магазине с товарами для дома. Карниз станет основой для нашей арки: его можно установить в дверной или оконный проем. Убедиться, что он хорошо закреплен, чтобы он ненароком не упал никому на голову.

Далее обматываем карниз еловой лианой и световой гирляндой. Новогодний атрибут готов! В плане украшения основы выбор неограничен: к лиане можно прицепить свечи, елочные игрушки – все, что душе угодно.

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