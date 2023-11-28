Куда сходить с ребенком в новогодние каникулы: обзор предстоящих мероприятий в Москве

Как провести праздничные выходные и где можно побывать всей семьей, рассказываем в этом материале

Предновогодние дни и каникулы – лучшее время для детей. Они предвкушают праздник и искренне ждут подарки, волшебство и магию. Ребята умеют радоваться всему, что им дают. И волшебные впечатления – лучшее, что можно дать детям накануне самого сказочного праздника в году. Москвичам и гостям столицы предлагается масса вариантов, как получить позитив и зарядиться отличным настроением на весь год. Расскажем о нескольких самых ярких событиях каникул.



"Елка телеканала Карусель" в Крокусе

Представление не оставит равнодушным ни маленьких, ни взрослых. Шоу расскажет истории любимых мультиков и подарит встречу с хорошо знакомыми героями из "Лунтика", "Простоквашино", "Ну, погоди!" и других. Герои семи легендарных анимационных фильмов встретятся в одном сюжете. Зрителей ждут шикарные визуальные спецэффекты и полет настоящего дирижабля прямо надо залом, а также общение с настоящим Дедушкой Морозом. Ребята узнают, как создаются их любимые мультики, а также помогут героям спасти волшебную Карусель. Кстати, шоу будет транслироваться на телеканале "Карусель", и те, кто придет на него 25 декабря, получат шанс увидеть себя на телеэкране после Нового года. Мероприятие пройдет с 23 декабря по 7 января, на сеансы 26,27,28 и 29 числа предоставляется скидка в 10%.



"Мульт и Елка"









Масштабное и разнообразное представление ждет зрителей. 32 новогодних шоу, которые понравятся и взрослым, и детям. Родители познакомят младшее поколение с анимацией своего детства: Винни-Пух, попугай Кеша, Вовка из Тридевятого царства и другими мультгероями встретят маленьких зрителей. Для малышей еще один подарок: встреча с любимой блогершей Миланой Хаметовой. Кроме того, пришедших ждут музыкальные номера, исполненные голосами героев "Союзмультфильма", танцы, полеты артистов под крышей зала и трюки акробатов. История "Мульт и Елка" поможет маленьким гостям шоу понять родителей и стать ближе к братьям и сестрам. А еще докажет, что на одной и той же программе может быть интересно всем возрастам. Мероприятие состоится 27 декабря в VK Stadium.

"Новогодние представления на киностудии Мосфильм"



Накануне 100-летнего юбилея киностудия "Мосфильм" представляет ежегодное представление для всей семьи "Самый Новый Год, не так ли?!" Праздновать столетний юбилей студия начнет уже в декабре, открыв двери для маленьких жителей столицы и их мам и пап. В самом большом в Европе кинопавильоне пройдет премьера одиннадцатого сезона театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме".

Сюжет закручен вокруг главного волшебника зимы, Деда Мороза и его отряда. Лазерная графика, пневмофейерверк и другие спецэффекты сделают спектакль незабываемым. Кроме того, в проекте участвуют теле– и кинозвезды: актер Станислав Дужников и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Помимо представления, зрителям покажут еще и выставку кинонаград студиии, а также экспозицию раритетного оружия и кинокамер и многое другое – с 23 декабря по 8 января на киноконцерне "Мосфильм".

СКАЗ О РУССКИХ БЕРЕГАХ





Отправиться в дорогу через время и пространство москвичи и гости столицы смогут со 2 по 8 января в театре Марии Киселевой, который покажет новый музыкальный спектакль на воде "Сказ о русских берегах". Вместе с актерами зрители пройдут из глубины веков в современность, побывают в разных временах и местах, увидят, как зарождалась и развивалась наша страна.

"Изюминка" представления – несколько локаций, на которых будет разворачиваться зрелище. На воде, в воздухе на сцене будет происходить увлекательное событие. Равнодушных не останется: над проектом увлеченно и с огоньком работали лучшие композиторы, режиссеры, хореографы и сценаристы. Место проведения – Дворец спорта "Динамо" на Водном стадионе со 2 по 8 января.



Как видите, способов провести каникулы интересно и весело много. Главное – радоваться волшебству и празднику с теми, кого любишь.

