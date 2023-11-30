Церемония зажжения новогодних елей пройдет на выставке "Россия" 1 декабря

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Яркая церемония зажжения огней на новогодних елях состоится 1 декабря 2023 года на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Церемонию откроют 18 национальных Дедов Морозов. Они расскажут об особенностях национальных украшений елок и дадут старт зиме. Начало мероприятия запланировано на 16:30.
Новогодние огоньки украсят 90 елок на ВДНХ. Каждая будет наряжена в своем стиле, соответствующем традициям всех регионов нашей страны и самой выставки.
Так, ель Чукотки украсят игрушки из китового уса. Елка Адыгеи декорирована бархатными шарами с национальным орнаментом. А лесная красавица Красноярского края является великолепной представительницей настоящего сибирского леса.
Выставка "Россия" на ВДНХ ждет вас! Приходите, будет интересно!
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