Церемония зажжения новогодних елей пройдет на выставке "Россия" 1 декабря

ВДНХ украсят более 360 тысяч праздничных огней

Яркая церемония зажжения огней на новогодних елях состоится 1 декабря 2023 года на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Церемонию откроют 18 национальных Дедов Морозов. Они расскажут об особенностях национальных украшений елок и дадут старт зиме. Начало мероприятия запланировано на 16:30.

Новогодние огоньки украсят 90 елок на ВДНХ. Каждая будет наряжена в своем стиле, соответствующем традициям всех регионов нашей страны и самой выставки.

Так, ель Чукотки украсят игрушки из китового уса. Елка Адыгеи декорирована бархатными шарами с национальным орнаментом. А лесная красавица Красноярского края является великолепной представительницей настоящего сибирского леса.

Выставка "Россия" на ВДНХ ждет вас! Приходите, будет интересно!