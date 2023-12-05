Во сколько обойдется салат "Оливье" к Новому году: сумма удивит

Во сколько обойдется салат "Оливье" к Новому году: сумма удивит
Фото: timolina/Freepik
Мы просчитали бюджет на примере южносахалинского супермаркета

Новый год уже не за горами, пора готовиться: покупать подарки, украшения и, конечно же, продукты для праздничного стола. Одним из самых популярных блюд из года в год остаётся легендарный салат "Оливье".

Корреспондент ИА SakhalinMedia решил выяснить, во сколько обойдется приготовление этого салата за пару дней до праздника в обычном супермаркете рядом с домом.

Для "Оливье" понадобится:

– 3 картофелины (500 г) – 59 или 100 руб;

– 2 морковки (320 г) – 48 или 79 руб;

– 5 яиц – около 100 руб;

– 300 г колбасы – 230 руб;

– 3-4 ст.л. майонеза – 30 руб;

– 200 г зеленого горошка – 120 руб;

– 5 солёных огурцов (400 г) – 150 руб.

Итого получается около 850 рублей, если покупать овощи и колбасу по средним ценам в данном супермаркете. Конечно, есть вариант и подешевле, если следить за скидками и акциями. Но в целом салат "Оливье" по-прежнему остается доступным блюдом для новогоднего стола. Естественно, нужно учитывать стоимость продуктов в каждом регионе.

Ранее сообщалось, как сделать привычный "Оливье" вкуснее с помощью нескольких новых ингредиентов. 

Источник: SakhalinMedia
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