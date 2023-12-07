Россиянам объяснили причину невероятного подорожания яиц

Экономист рассказал, с чего все началось

Экономист Никита Масленников объяснил россиянам причину резкого роста цен на куриные яйца. По мнению эксперта, к повышению ценников в магазинах привела ценовая реакция на подорожание иных продуктов – главным образом, белковых.

Масленников напомнил, что ранее в России фиксировалось повышение цен на мясную продукцию, которое началось с подорожания мяса индейки. Как следствие, цены "переключились" на продукцию из более бюджетного ценового сегмента – ситуация отразилась на стоимости курицы и куриных яиц.

В условиях растущего спроса, считает Масленников, вполне закономерно начинает подниматься и спрос. Правда, при этом предложение на рынке никто не стремится поднимать. Для удовлетворения спроса необходимо увеличить предложение минимум на 5%. Однако по некоторым "объективным причинам" этого пока не происходит.

Каковые объективные причины используются производителем, который не желает поднимать предложение, экономист объяснять не стал. В регионах стоимость упаковки из десяти яиц по-прежнему переваливает за 150 рублей.

Ранее мы писали, что в ситуации разбирается Федеральная антимонопольная служба.