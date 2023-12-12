Россиянам назвали причину сильнейшего подорожания яиц

Россиянам назвали причину сильнейшего подорожания яиц
Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Парламентарий сослался на проблемы бедных и несчастных аграриев

Цены на яйца в России могут упасть с весны. Кабмин разработал стимулирующие меры, который дадут необходимый эффект за два-три месяца, утверждает заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. 

По словам парламентария, аграрии вынуждены тратиться на топливо, содержание производственных мощностей, заработные платы сотрудникам и инвестиции. В условиях подорожания на дизельное топливо фермерская отрасль пытается таким образом компенсировать расходы, уточняет телеканал "360".

Для стабилизации и снижения цен необходимо "отрегулировать рынок", констатирует Митин. Для этого потребуется стимулирование производителей, а также создание условий для того, чтобы сгладить ажиотаж вокруг яиц без подорожания.

Кстати, в России немного снизилась стоимость красной икры – впервые с 2022 года, упав с отметки в 6000 рублей за килограмм, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По мнению ряда аналитиков, Центробанк повысит процентную ставку на пятничной ставки до 16 процентов годовых. Индекс Мосбиржи уже рухнул ниже 3000 пунктов впервые с сентября, передает RT. Аналитики считают, что на отечественные акции "давит" ожидание решение Центробанка.

Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник

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