Принято важное решение для обрушения цен на яйца

Принято важное решение для обрушения цен на яйца
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эффекта призвали ждать в ближайшее время

В канун новогодних праздников резко выросли в цене яйца – один из самых главных ингредиентов праздничных салатов. В некоторых регионах за десяток придется отдать столько же, сколько потратили бы на колбасу. Традиционно продукт дорожает к концу года, но в 2023-ем тенденция оказалась более серьезной.

Эксперты говорят, что яйца стали дороже из-за целой совокупности факторов: стало меньше производителей, подорожала себестоимость производства и вступила в силу сезонность. Участники рынка жалуются, что аграриям, чьей продукцией питаются куры, приходится больше тратиться на дизельное топливо.

Тем не менее, в среду было принято важное решение для обрушения цен на яйца. Правительство готовится снизить до нуля ввозную пошлину на заграничную продукцию. Сейчас она составляет 15%. Власти ожидают, что поступление иностранного товара из Азербайджана, Турции поможет стабилизировать ситуацию на рынке, сообщает RT.

"Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии", – говорится в документе.

При этом аналитики опасаются, что это не возымеет серьезного эффекта. Ведь, как правило, объемы производства яиц скорректированы под внутренний рынок – всему виной недолговечность хранения. И если что-то приедет в Россию, то товара будет недостаточно, чтобы ощутимо стабилизировать рост цен.

Источник: Минэкономразвития РФ ✓ Надежный источник
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